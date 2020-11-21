Павлюченко не считает удачным трансфер Кокорина в «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в состав московского «Спартака».

Форвард перешел в столичный клуб в летнее трансферное окно 2020 года, однако закрепиться в основном составе не смог. До этого игрок принадлежал «Зениту», а вторую половину сезона-2019/20 провел в аренде в «Сочи».

«Мое мнение, что он просто не в свою команду попал. Мне кажется, «Спартак» – не для него», — заявил футболист в YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Ранее сообщалось, что Кокорин хочет играть со «Спартаком» в Европе.