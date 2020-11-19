Обвиняемые в шантаже Дзюбы могут отправиться в тюрьму на 7 лет

Обвиняемые в шантаже нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы могут отправиться в тюрьму на 7 лет. Об этом в подкасте «SILA Права» заявил юрист Артем Каракасиян.

По его словам, в действиях людей, требовавших у 32-летнего форварда $5 млн за непубликацию интимного видео с его участием, можно найти состав преступления, именуемого «вымогательство», за которое согласно Уголовному кодексу Российской Федерации можно получить наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, что ролик, на котором Артем Дзюба занимается мастурбацией, попал в сеть в ночь на 8 ноября, после чего нападающий был исключен из списка игроков сборной России.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл детали переговоров с нападающим Александром Кокориным.