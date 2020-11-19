Форвард «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун не сыграет в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, иранский форвард продолжает восстанавливаться после перенесенной ангины и не будет доступен для участия в предстоящем туре.

Напомним, что в настоящее время подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выступила против отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.