Форвард «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»
Вадим Балканов
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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун не сыграет в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, иранский форвард продолжает восстанавливаться после перенесенной ангины и не будет доступен для участия в предстоящем туре.
Напомним, что в настоящее время подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков.
Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выступила против отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.