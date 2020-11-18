С 23 ноября спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге будут проходить без зрителей, сообщает официальный сайт администрации города.

Таким образом, домашние матчи футбольного клуба «Зенит» и команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА будут проходить за закрытыми дверями.

Данные меры связаны с противодействием распространению в Санкт-Петербурге коронавируса.

Стоит отметить, что в торговых центрах будут закрыты ледовые катки.



Ранее тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал о трудностях футболистов в период пандемии коронавируса.