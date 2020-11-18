Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о рационе фигуристок.

«Они могут съесть целый торт или 200 конфет, в этом и проблема. Питание должно быть равномерно распределено, оно должно быть умеренным. Желательно, чтобы ужин был до шести вечера», — сказал Глейхенгауз на YouTube-канале Figure Skaters Tube.

Также он отметил, что в группе Тутберидзе взвешивания проходят один раз в день, если спортсмен будет весить выше нормы, то не будет допущен к прыжкам на тренировке, так как это травмоопасно.



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