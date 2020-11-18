13-летняя ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного и двойного тулупов

13-летняя фигуристка Аделия Петросян, которая является ученицей Этери Тутберидзе, выполнила каскад из четверного и двойного тулупов.

Данное видео выложено в аккаунте команды Тутберидзе в Instagram.



Стоит отметить, что в октябре 2020 года Петросян стала победительницей сочинского этапа Кубка России среди юниорок.



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