13-летняя ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного и двойного тулупов
Андрей Черников
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13-летняя фигуристка Аделия Петросян, которая является ученицей Этери Тутберидзе, выполнила каскад из четверного и двойного тулупов.
Данное видео выложено в аккаунте команды Тутберидзе в Instagram.
Стоит отметить, что в октябре 2020 года Петросян стала победительницей сочинского этапа Кубка России среди юниорок.
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