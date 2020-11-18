13-летняя ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного и двойного тулупов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

13-летняя фигуристка Аделия Петросян, которая является ученицей Этери Тутберидзе, выполнила каскад из четверного и двойного тулупов.

Данное видео выложено в аккаунте команды Тутберидзе в Instagram.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года Петросян стала победительницей сочинского этапа Кубка России среди юниорок.

Ранее появилось фото Алины Загитовой в новом образе.