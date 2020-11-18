Борец Карелин иронично прокомментировал историю с интимным видео Дзюбы

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин иронично прокомментировал историю с интимным видео игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не знаю, о чем речь. Чем известен Дзюба? Он чемпион мира или капитан сборной России по футболу? Тогда давайте замнем историю с его результатами», — сказал Карелин в эфире «Радио 1».

Также Карелин отметил, что такие ситуации везде бывают, любая подробность может оказаться на виду.



Ранее Анастасия Волочкова защищала Дзюбу и расплакалась в программе Андрея Малахова.