Депутат Журова не считает «закон Родченкова» антироссийским

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о «законе Родченкова», передает НСН.

Напомним, согласно данному закону США могут преследовать спортсменов, употреблявших запрещенные препараты, если они соревновались с представителями Штатов.

«Там нет привязки к конкретной стране, поэтому он не антироссийский. Эти правила могут войти в диссонанс с законами других стран. Странно, что весь мир должен исполнять закон США», — сказала Журова.



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал принятый Сенатом США «закон Родченкова».