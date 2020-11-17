Чемпионка мира по бегу Богословская: «закон Родченкова» — это провокация

Заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира 1993 года по бегу Ольга Богословская в интервью «Газете.Ru» рассказала, что думает об одобрении Сенатом США «закона Родченкова».

Она высказала предположение, что американский законопроект не будет решать реальных антидопинговых проблем.

«Этот закон — провокация. США не имеют права брать под свою юрисдикцию иностранных спортсменов и официальных лиц, нужен независимый орган. Было много случаев, когда они оправдывали своих атлетов в неоднозначных ситуациях. Когда, например, их спортсмены говорили, что допинг попал к ним через половой акт, а сами они чистые. Вряд ли такое же отношение у американцев будет к другим. Считаю, что никаких реальных проблем этот закон не решит, а только усложнит всю антидопинговую систему. Здесь я согласна с позицией WADA», — заявила Богословская.

Ранее депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал новость о принятии «закона Родченкова».