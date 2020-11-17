Известная телеведущая высказалась о секс-скандале с участием Дзюбы

Известная телеведущая Дана Борисова программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» высказалась о секс-скандале с участием игрока сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, что в интернете было распространено интимное видео с Дзюбой. В СМИ сообщалось, что видео выложила блогерша Наталья Веретенникова.

«У меня много таких видео и их тоже сливали!

Сейчас блогерш-проституток в интернете миллион. Надо быть аккуратным», — сказала она.

Ранее Волочкова защищала Дзюбу и расплакалась в программе Малахова.