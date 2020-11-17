Известная телеведущая высказалась о секс-скандале с участием Дзюбы
Карен Саркисян
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Известная телеведущая Дана Борисова программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» высказалась о секс-скандале с участием игрока сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.
Напомним, что в интернете было распространено интимное видео с Дзюбой. В СМИ сообщалось, что видео выложила блогерша Наталья Веретенникова.
«У меня много таких видео и их тоже сливали!
Сейчас блогерш-проституток в интернете миллион. Надо быть аккуратным», — сказала она.
Ранее Волочкова защищала Дзюбу и расплакалась в программе Малахова.