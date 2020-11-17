Волочкова защищала Дзюбу и расплакалась в программе Малахова

Прима-балерина Анастасия Волочкова защищала игрока сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбу и расплакалась в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Напомним, что в интернете было распространено интимное видео с Дзюбой. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после инцидента отозвал игрока из состава национальной команды.

По словам балерины, произошла подстава игрока, которому очень многие люди завидуют. Волочкова отмечает, что Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного, мастурбировал в своей постели, а не на футбольном поле, и это не должно никого касаться.

«У меня таких видео — до фига и больше!

Я хочу призвать к совести Черчесова. Вместо того, чтобы защитить Дзюбу, он его предал!» — сказала она.

Ранее сообщалось, что девушка украинского игрока возмущена историей с Дзюбой.