Медведев назвал свой ключ к успеху на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев назвал ключ к успеху на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает пресс-служба организации.

В первом матче группового этапа турнира в двух сетах одолел представителя Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом со счетом 6:3, 6:4.

«Конечно, уверенность - это ключ к успеху, а победа на «Мастерсе» всегда помогает ее закрепить. Я знал, что сегодня могу продемонстрировать хорошую игру. В начале мы оба действовали немного неуверенно, но при этом было несколько невероятных моментов», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о подаче с руки в матче со Зверевым.