Семин может прийти в «Балтику» на должность тренера-консультанта

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может войти в тренерский штаб «Балтики», сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, специалист может быть приглашен на должность тренера-консультанта. Об этом проинформировал генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев. Наставником команды, которая выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге, является Евгений Калешин, у которого неплохие отношения с Семиным.

«Семин и Калешин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет», — заявил Качукаев.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» составили список претензий к руководству клуба.