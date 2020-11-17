Медведев переиграл Зверева на Итоговом чемпионате ATP
Анастасия Мартыненко
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP.
Российский спортсмен одолел представителя Германии Александра Зверева.
Встреча, которая длилась 1 час 29 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал сезон Андрея Рублева потрясающим.