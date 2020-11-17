Медведев переиграл Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP.

Российский спортсмен одолел представителя Германии Александра Зверева.

Встреча, которая длилась 1 час 29 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал сезон Андрея Рублева потрясающим.