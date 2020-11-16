Харитонова признали потерпевшим по делу о драке с Яндиевым
Андрей Черников
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Бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова признали потерпевшим по делу о драке с Адамом Яндиевым, передает ТАСС.
«Сергея признали потерпевшим. Допрос пока не состоялся, поскольку Сергей себя не очень хорошо чувствует», — сказал адвокат спортсмена Александр Кравцов.
Напомним, 13 ноября Харитонов был избит Яндиевым. У бойца сломан нос, сотрясение мозга, перелом орбитальной кости и рассечение.
Ранее стали известны условия содержания Яндиева под стражей.