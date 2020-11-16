Харитонова признали потерпевшим по делу о драке с Яндиевым

Бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова признали потерпевшим по делу о драке с Адамом Яндиевым, передает ТАСС.

«Сергея признали потерпевшим. Допрос пока не состоялся, поскольку Сергей себя не очень хорошо чувствует», — сказал адвокат спортсмена Александр Кравцов.

Напомним, 13 ноября Харитонов был избит Яндиевым. У бойца сломан нос, сотрясение мозга, перелом орбитальной кости и рассечение.



Ранее стали известны условия содержания Яндиева под стражей.