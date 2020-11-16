Наставник «Спартака» Тедеско с 7 ноября находится в Германии

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» предоставил команде десятидневный отдых и улетел в Германию к семье, сообщает Metaratings.ru.



Отмечается, что футболисты, которые не задействованы в национальных сборных, получили индивидуальный план тренировок. Игроки занимались на базе или дома.

21 ноября красно-белые сыграют в чемпионате России против московского «Динамо».

Ранее «Спартак» пошутил над Дональдом Трампом.