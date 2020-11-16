Стали известны условия содержания Яндиева под стражей

Заместитель Председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Богдан Эберт рассказал об условиях содержания бойца Адама Яндиева под стражей.

Напомним, 13 ноября Яндиев напал на Сергея Харитонова.

Эберт отметил, что Яндиев находится в ИВС-1 на Петровке в двухместной камере, но сокамерников у него пока нет. Яндиев отмечает, что кормят хорошо, отношение со стороны сотрудников уважительное. Сейчас задержанный читает Дэна Брауна «Инферно».

Так как Эберт является спортсменом, занимается защитой прав спортсменов и выдвинут в ОНК Федерацией каратэ России, то с Яндиевым они обсудили нововведения в спорте в контексте пандемии, в том числе сокращение количества соревнований.

Ранее Харитонов сравнил Яндиева с Александром Емельяненко.