Экс-игрок «Спартака» раскритиковал фанатов «Зенита» за травлю Дзюбы

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Никифоров раскритиковал фанатов петербургского «Зенита» за травлю Артема Дзюбы, передает РИА «Новости».

Напомним, в интернете появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией. Футболиста лишили капитанской повязки петербургского «Зенита». Также его не вызвали на ноябрьские матчи сборной России.

«Мне не очень понравилось, как публика встретила Дзюбу на матче «Зенит» - «Краснодар». Считаю, что так нельзя. Надо поддержать Дзюбу, а не кричать то, что кричали фанаты», — заявил Никифоров.



Ранее Михаил Боярский призвал вернуть Дзюбу в сборную России.