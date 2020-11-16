Экс-игрок «Спартака» Ананидзе прокомментировал слухи о завершении карьеры

Футболист волгоградского «Ротора» Джано Ананидзе прокомментировал слухи о завершении карьеры из-за травм, передает Sport24.

Напомним, 15 ноября наставник волгоградцев Александр Хацкевич рассказал, что игрок рассматривает вариант ухода из футбола.

«Я не знаю, что говорил Хацкевич. Я видел заголовок и дальше мне уже было неинтересно. Если мне придет мысль о завершении карьеры, то я самый первый об этом скажу», — сказал футболист.

Также Ананидзе сказал, что к январю есть все шансы восстановиться на 100 процентов.

Ранее сообщалось о том, что Ананидзе планирует закончить карьеру из-за травм.