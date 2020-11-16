Россия сохранила первое место в группе Лиги наций

Сборная России сумела сохранить первое место в группе Лиги наций, несмотря на проигрыш национальной команде Турции в матче пятого тура турнира.

Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3, примечательно, что с 24-й минуты подопечные Станислава Черчесова играли в меньшинстве из-за удаления Андрея Семенова.

Таким образом, у российской команды в активе 8 очков. Столько же набрала сборная Венгрии, которая в пятом туре сыграла вничью с Сербией — 1:1. Россия сумела сохранить первую строчку по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Сербия сыграли вничью в матче Лиги наций.