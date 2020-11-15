Арбитр Федотов предложил «казнить» судью матча Турция — Россия
Андрей Черников
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Арбитр Игорь Федотов раскритиковал судью матча Лиги наций Турция — Россия, передает «Чемпионат.com».
Россияне проиграли со счетом 2:3. Матч обслуживала польская бригада арбитров.
«Марчиняк отсудил бездарно. Бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением пенальти. Давайте позовем его на полиграф и «казним», как Алексея Еськова», — сказал Федотов.