Арбитр Федотов предложил «казнить» судью матча Турция — Россия

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал судью матча Лиги наций Турция — Россия, передает «Чемпионат.com».



Россияне проиграли со счетом 2:3. Матч обслуживала польская бригада арбитров.

«Марчиняк отсудил бездарно. Бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением пенальти. Давайте позовем его на полиграф и «казним», как Алексея Еськова», — сказал Федотов.

Ранее Россия уступила Турции в матче Лиги наций.