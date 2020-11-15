Экс-игрок «Спартака» Ананидзе планирует закончить карьеру из-за травм
Андрей Черников
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Экс-игрок московского «Спартака» Джано Ананидзе планирует закончить карьеру из-за травм, передает «Чемпионат.com».
Напомним, сейчас футболист выступает за волгоградский «Ротор».
«Джано очень серьезно подошел к процессу реабилитации. К сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он сказал, что не сможет помочь нам и, скорее всего, закончит играть», — сказал наставник волгоградской команды Александр Хацкевич.
Ранее определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу.