Экс-игрок «Спартака» Ананидзе планирует закончить карьеру из-за травм

Экс-игрок московского «Спартака» Джано Ананидзе планирует закончить карьеру из-за травм, передает «Чемпионат.com».

Напомним, сейчас футболист выступает за волгоградский «Ротор».

«Джано очень серьезно подошел к процессу реабилитации. К сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он сказал, что не сможет помочь нам и, скорее всего, закончит играть», — сказал наставник волгоградской команды Александр Хацкевич.



Ранее определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу.