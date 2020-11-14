Экс-чемпион мира по боксу назвал слив интимного видео Дзюбы юмористическим

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский высказался о сливе интимного видео нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, медийному человеку в России необходимо быть осторожнее и пристальнее следить за своими персональными данными.

Также Трояновский заявил, что ситуация с публикацией ролика, где 32-летний форвард занимается мастурбацией, является немного юмористической и отметил, что большая часть сочувствующих Дзюбе — девушки.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил, что члены его семьи заразились коронавирусом.