Глава РПЛ Прядкин объяснил намерение ввести Fan ID
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил намерение ввести Fan ID. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
По его словам, данная мера позволит увеличить безопасность и комфорт во время посещения футбольных матчей.
Прядкин заявил, что в настоящее время проходят первичные консультации совместно с заинтересованными сторонами, чтобы система идентификации болельщиков была введена максимально безболезненно.
Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил против внедрения Fan ID.