Глава РПЛ Прядкин объяснил намерение ввести Fan ID

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил намерение ввести Fan ID. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По его словам, данная мера позволит увеличить безопасность и комфорт во время посещения футбольных матчей.

Прядкин заявил, что в настоящее время проходят первичные консультации совместно с заинтересованными сторонами, чтобы система идентификации болельщиков была введена максимально безболезненно.



Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил против внедрения Fan ID.