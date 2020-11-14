Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят занял 17-е место в квалификации Гран-при Турции, не сумев пробиться во второй сегмент отбора.

Победителем же субботнего дня стал гонщик «Рэйсинг Пойнт» Лэнс Стролл, который будет стартовать завтра с поул-позиции.

Второе время дня показал Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую конюшню «Ред Булл». Третье место завоевал партнер канадца Стролла по «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес.

Отметим, что напарник Квята Пьер Гасли начнет гонку с 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Турции.