Исмаилов рассказал, хочет ли он продолжить актерскую карьеру
Андрей Черников
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Боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов рассказал, хочется ли ему продолжить актерскую карьеру, передает RT.
Напомним, в 2020 году спортсмен снялся в сериале «Реальные пацаны».
«Для меня это еще одна дорожка, возможность реализовать себя. Если эта роль несет какой-то спортивный, положительный посыл, то я за. Мне очень сильно запомнились Джеки Чан и Брюс Ли», — сказал Исмаилов.
Ранее Исмаилов назвал бойца, который может повлиять на решение Хабиба вернуться.