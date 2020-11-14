Исмаилов рассказал, хочет ли он продолжить актерскую карьеру

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Боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов рассказал, хочется ли ему продолжить актерскую карьеру, передает RT.

Напомним, в 2020 году спортсмен снялся в сериале «Реальные пацаны».

«Для меня это еще одна дорожка, возможность реализовать себя. Если эта роль несет какой-то спортивный, положительный посыл, то я за. Мне очень сильно запомнились Джеки Чан и Брюс Ли», — сказал Исмаилов.

Ранее Исмаилов назвал бойца, который может повлиять на решение Хабиба вернуться.