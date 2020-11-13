Месси позволил себе грубое высказывание в адрес судьи матча с Парагваем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси позволил себе грубое высказывание в адрес судьи матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Парагваем. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 33-летний форвард «Барселоны» после отмененного гола во втором тайме обратился к рефери игры Рафаэлю Клаусу и сказал: «Ты дважды поднасрал нам».

В это же время наставник аргентинской сборной Лионель Скалони со скамейки кричал судье: «Позор!»

Добавим, что игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о сливе интимного видео нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.