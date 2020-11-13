Уткин обвинил Дзюбу в лицемерии

Журналист Василий Уткин на своем You-Tube-канале обвинил форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в лицемерии.

Журналист отметил, что видеофиксация себя и хранение этого достаточно долго у себя в телефоне является большой глупостью. Также Уткин раскритиковал извинения Дзюбы, которые он назвал «школьническими».

«Вспомните жест Дзюбы перед «Виражом», когда он все-таки забил гол. Типа «а вот я вам назло». Сам по себе он понятен. Но как это сочетается с намерением извиниться», — добавил Уткин.



Ранее стала известна сумма, которую вымогали у Дзюбы за интимное видео.