Правление «Барселоны» определило дату выборов президента клуба

Правление «Барселоны» назвало дату, когда состоятся выборы нового президента каталонского клуба, сообщает AS.

По информации источника, выборы президента состоятся 24 января. По мнению правления, одного для для этого мероприятия будет достаточно. При этом дата пока не утверждена официально.

Экс-президент команды Хосеп Бартомеу подал в отставку в конце октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обошел весь состав «Ювентуса» по голам со штрафных за последние 10 лет.