Черчесов отказался отвечать на вопрос о Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос о нападающем петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе на пресс-конференции после контрольного матча против команды Молдавии, передает «Спорт-Экспресс».

Форвард — капитан сборной, однако он не был вызван на ноябрьские матчи команды. Причиной стало «слитое» в интернет видео интимного содержания.

«Это к футболу имеет отношение? По моему — нет. Следующий вопрос», — заявил Черчесов.

Ранее сообщалось, что полиция разогнала акцию в центре Москвы в поддержку Дзюбы.