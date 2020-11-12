Игрок сборной Германии назвал футболистов марионетками ФИФА

Игрок сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) за насыщенный график матчей для команд, передает AP News.

По словам игрока, если бы существовал профсоюз футболистов, который мог бы принимать участие в решениях, то футболисты не играли бы матчи Лиги наций и не готовились бы к расширению чемпионата мира. Кросс отмечает, что система заточена на то, чтобы высасывать все средства из соревнований, а игроков доводить до физического предела.

«Футболисты — марионетки ФИФА и УЕФА. У них никто ничего не спрашивает», — добавил он.

Ранее сборная Германии с минимальным счетом обыграла национальную команду Чехии.