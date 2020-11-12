Рамос повторил рекорд Буффона по количеству матчей за сборную

Сборная Испании и национальная команда Нидерландов сыграли вничью в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счетом 1:1.

Для защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса эта игра стала 176-й за сборную Испании. Он повторил рекорд вратаря туринского «Ювентуса» и национальной команды Италии Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за сборную среди европейских команд.

Мировой рекорд принадлежит Ахмед Хассан, который провел 184 матча за сборную Египта.

Футбол. Товарищеский матч

Нидерланды — Испания — 1:1

Голы: 0:1 — Каналес, 18; 1:1 — ван де Бек, 47.

Ранее сборные Турции и Хорватии сыграли вничью в товарищеском матче.