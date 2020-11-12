Рамос повторил рекорд Буффона по количеству матчей за сборную
Карен Саркисян
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Сборная Испании и национальная команда Нидерландов сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счетом 1:1.
Для защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса эта игра стала 176-й за сборную Испании. Он повторил рекорд вратаря туринского «Ювентуса» и национальной команды Италии Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за сборную среди европейских команд.
Мировой рекорд принадлежит Ахмед Хассан, который провел 184 матча за сборную Египта.
Футбол. Товарищеский матч
Нидерланды — Испания — 1:1
Голы: 0:1 — Каналес, 18; 1:1 — ван де Бек, 47.
Ранее сборные Турции и Хорватии сыграли вничью в товарищеском матче.