Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» пропустил курьезный мяч в товарищеском матче
Карен Саркисян
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Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин пропустил курьезный мяч в товарищеском матче с национальной командой Польши.
На 41-й минуте встречи Лунин вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке выноса мяча за боковую линию. В результате ошибки вратаря мяч подхватил Кшиштоф Пентек и нанес дальний удар по пустым воротам.
Видео мяча выложил официальный Twitter «Матч ТВ».
Ранее сборные Турции и Хорватии сыграли вничью в товарищеском матче.
Смотри, что натворил Лунин в игре с Польшей ��— Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2020
И это вратарь «Реала» �� pic.twitter.com/TGrsnf0vqJ