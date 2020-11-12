Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» пропустил курьезный мяч в товарищеском матче

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин пропустил курьезный мяч в товарищеском матче с национальной командой Польши.

На 41-й минуте встречи Лунин вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке выноса мяча за боковую линию. В результате ошибки вратаря мяч подхватил Кшиштоф Пентек и нанес дальний удар по пустым воротам.

Видео мяча выложил официальный Twitter «Матч ТВ».

Ранее сборные Турции и Хорватии сыграли вничью в товарищеском матче.