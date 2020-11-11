Главный тренер сборной Молдавии высказался об исключении Дзюбы из сборной России

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират высказался об исключении игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы из сборной России, передает «Молдавский футбол».

По словам Фирата, отсутствие Дзюбы ничего не меняет для сборной Молдавии. Тренер отмечает, что у сборной России достаточно игроков.

«Отсутствие Дзюбы не скажется на уровне сборной России. Я знаю как минимум 10 футболистов, которые могут сыграть в нападении», — сказал он.

Матч Молдавия — Россия состоится 12-го ноября. Начало — в 20.00 по мск.

Ранее трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.