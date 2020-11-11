Черчесов прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

По словам Черчесова, если футболист выбывает, сборная вынуждена его менять, и каждый новый игрок привносит что-то свое. Тренер отметил, что Федор Чалов влился в команду и хорошо выглядел.

«Капитанская повязка? Решим», — добавил он.

Матч Молдавия — Россия состоится 12-го ноября. Начало — в 20:00 по мск.

Ранее трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.