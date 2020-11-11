Ягудин поделился мнением об интимном видео Дзюбы

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в эфире Первого канала поделился мнением об интимном видео игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

По словам фигуриста, сейчас практически каждый день кого-то «вскрывают» и фотографируют. Ягудин отмечает, что это личная жизнь человека и он может делать в стенах своего дома все что угодно.

«Это делает вся страна, весь мир», — сказал он.

Напомним, что в социальных сетях с 8-го ноября начало распространяться видео интимного характера с участием Дзюбы, в результате чего игрок не был вызван на ноябрьские матчи сборной России.

Ранее сообщалось, что экс-партнер Дзюбы по «Спартаку» поделился мнением о сливе интимного видео.