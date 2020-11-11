Нападающий «Спартака» рассказал о своих взаимоотношениях с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с игроком петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает Sport24.

По словам Соболева, как такого конфликта с Дзюбой у него не было. Нападающий отмечает, что назвать их друзьями, наверное, нельзя, но у него в принципе мало друзей, и чтобы стать другом, нужно больше общаться.

«Мы отличаемся. Не могу по пунктам сказать, в чем. Наверное, он более мощный, а я техничный», — добавил он.

Напомним, что после 14 туров туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» имеет 28 очков и идет на третьей строчке в турнирной таблице. Петербургский «Зенит» с 30-ю очками располагается на второй позиции. Первое место занимает московский ЦСКА.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.