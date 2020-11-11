Маньяков резко высказался о человеке, который выложил в интернет видео с Дзюбой

Футбольный агент Александр Маньяков резко высказался о человеке, который выложил в интернет интимное видео с игроком петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает «РБ-Спорт».

«Испытываю презрение к человеку, который опубликовал видео. Хочу адресовать ему плевок в лицо. Что-то должно же останавливать», — сказал Маньяков.

Напомним, 8 ноября в интернете появился ролик, на котором Дзюба занимается мастурбацией.



Ранее Евгений Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео.