Жена Малкина высказалась о ситуации вокруг Дзюбы

Алена Кастерова, жена хоккеиста Евгения Малкина, высказалась о ситуации вокруг футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок занимается мастурбацией.

«Спортсмены такого уровня должны нести какую-то ответственность за то, что они хранят в телефоне. Он классный парень и профессионал. Нельзя было лишать его возможности играть в сборной, — сказала Кастерова в эфире «Матч ТВ».



Ранее Дзюбу пригласили сниматься в порно.