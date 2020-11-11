Гендиректор «Зенита» назвал задачу команды на сезон

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал задачу команды на сезон, передает РИА «Новости».

«У нас задача на сезон одна — выиграть и чемпионат, и Кубок России. Финалист, мы пока не знаем, кто это будет еще, он получит путевку в Лигу Европы», — сказал Медведев.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России сине-бело-голубые сыграют с тульским «Арсеналом».



Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.