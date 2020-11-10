Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о скандальной ситуации вокруг нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

В ночь на 8 ноября в интернет попало интимное видео с участием футболиста. После появления ролика в сети главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды, а в «Зените» форварда лишили капитанской повязки.

«Это естественно и не противозаконно. Мое мнение — Дзюба должен быть в сборной России, чтобы выходить на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя, карьера человека сможет сломаться. В национальной команде его поддержат, другое настроение будет, он не уйдет в пике, не запьет. Может, он после этого сейчас пойдет и начнет пить», — сказал Малкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в Госдуме призвали наказать сливших в интернет интимное видео с Дзюбой.