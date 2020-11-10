Бывший глава пресс-службы «Спартака» госпитализирован с коронавирусом

Бывший глава пресс-службы московского «Спартака» Леонид Трахтенберг был доставлен в больницу с коронавирусом. сообщается на официальной странице команды в Twitter.

«Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский эфир», — говорится в сообщении.

Трахтенберг возглавлял пресс-службу «Спартака» до весны 2019 года. После он вел цикл передач на канале команды в YouTube.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» сдал сомнительный тест на коронавирус.