Бывший глава пресс-службы «Спартака» госпитализирован с коронавирусом
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший глава пресс-службы московского «Спартака» Леонид Трахтенберг был доставлен в больницу с коронавирусом. сообщается на официальной странице команды в Twitter.
«Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский эфир», — говорится в сообщении.
Трахтенберг возглавлял пресс-службу «Спартака» до весны 2019 года. После он вел цикл передач на канале команды в YouTube.
Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» сдал сомнительный тест на коронавирус.
Фёдорович, здоровья!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 10, 2020
У легендарного Леонида Трахтенберга диагностирован коронавирус, он госпитализирован. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский эфир, @leotrahtenberg! pic.twitter.com/4RiG7GlDEI