Олимпийский чемпион рассказал о представителях нетрадиционной ориентации в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова рассказал о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации в фигурном катании.

По словам Транькова, среди зарубежных фигуристов есть много представителей нетрадиционной ориентации. Фигурист отметил, что не знает о подобных случаях среди российских фигуристов, и добавил, что не видит смысла в каминг-ауте.

«Геи не сделали мне ничего плохого, только хорошее. Вот у меня шафером на свадьбе был Стефан Ламбьель, нам с женой кольца приносил», — сказал он.

Максим Траньков — двукратный чемпион Олимпийских игр 2014-го года в Сочи.

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