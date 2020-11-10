Бывшая жена Гуфа поддержала Дзюбу
Телеведущая и певица Айза Долматова, также известная как бывшая жена рэпера Гуфа, на своей странице в Instagram поддержала игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
По словам телеведущей, нет ничего прекраснее здоровой сексуальности. Долматова отмечает, что Дзюба не нарушил ни одного закона и имеет право делать все, что он хочет.
«Члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером. Верните Дзюбу в игру!» — написала она.
Напомним, что в социальных сетях с 8-го ноября начало распространяться видео интимного характера с участием Дзюбы, в результате чего игрок не был вызван на ноябрьские матчи сборной России.
Ранее сообщалось, что экс-партнер Дзюбы по «Спартаку» поделился мнением о сливе интимного видео.
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Считаю отстранение Дзюбы от игр самым несправедливым решением, принятым Черчесовым. Дзюба не нарушил ни одного закона, не выложил видео сам!! Это его частная жизнь и он имеет право делать все, что он хочет!! Популярные люди совершенно не защищены от подобных ситуаций!!! И раз футбол командный спорт, то члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером!!! Верните Дзюбу в игру!!!