Бывшая жена Гуфа поддержала Дзюбу

Телеведущая и певица Айза Долматова, также известная как бывшая жена рэпера Гуфа, на своей странице в Instagram поддержала игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

По словам телеведущей, нет ничего прекраснее здоровой сексуальности. Долматова отмечает, что Дзюба не нарушил ни одного закона и имеет право делать все, что он хочет.

«Члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером. Верните Дзюбу в игру!» — написала она.

Напомним, что в социальных сетях с 8-го ноября начало распространяться видео интимного характера с участием Дзюбы, в результате чего игрок не был вызван на ноябрьские матчи сборной России.

Ранее сообщалось, что экс-партнер Дзюбы по «Спартаку» поделился мнением о сливе интимного видео.