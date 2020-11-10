Судья Федотов разобрал спорный момент игры «Зенита» и «Краснодара»

Арбитр Игорь Федотов разобрал спорный момент игры «Зенита» и «Краснодара» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, на 56-й минуте поединка главный судья Владимир Москалев ошибочно не назначили пенальти в ворота «быков» за опасную игру в исполнении Александра Мартыновича.

Федотов заявил, что если бы итоговый результат не оказался в пользу сине-бело-голубых, то в прессе началась бы истерика из-за плохого судейства.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати пропустит ближайшие четыре месяца.