Опубликована произвольная программа Косторной на этапе КР в Казани

Появилось видео проката действующей победительницы чемпионата Европы 2020 года в женском одиночном фигурном катании Алены Косторной в произвольной программе на четвертом этапе Кубка России в Казани. Оно опубликовано на официальной странице Первого канала в YouTube.

Напомним, что фигуристка получила за произвольную программу 148,16 балла, а в сумме — 226,31, что позволило ей подняться на вторую ступень пьедестала почета.

Первое место по итогам соревнований заняла бронзовая призерка континентального первенства Александра Трусова, набравшая по сумме двух выступлений 248,63 балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова вместе со своим наставником Евгением Плющенко перепутали вокзалы и опоздали на поезд в Москву.