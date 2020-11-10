Стало доступно выступление Хромых на Кубке России в произвольной программе

Появилось видео проката ученицы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Майи Хромых в произвольной программе на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Оно опубликовано на официальной странице Первого канала в YouTube.

Напомним, что судьи оценили выступление фигуристки на 135,83 балла. В сумме за обе программы она получила 212,72 очка и заняла итоговое третье место.

Первое место по итогам соревнований заняла бронзовая призерка континентального первенства Александра Трусова, набравшая по сумме двух выступлений 248,63 балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова вместе со своим наставником Евгением Плющенко перепутали вокзалы и опоздали на поезд в Москву.