Футболист «Реала» сломал ногу в стыке с Черышевым

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил перелом ноги в матче против «Валенсии» (1:4), сообщает сайт клуба.

Стоит отметить, что футболист получил травму в стыке с игроком сборной России Денисом Черышевым.



У игрока выявлена трещина в большеберцовой кости правой ноги. О сроках его восстановления не сообщается.



Ранее «Реал» предложил Серхио Рамосу подписать контракт до 2023 года.