Трусова сделала три четверных и выиграла этап Кубка России в Казани

Александра Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Фигуристка исполнила три четверных прыжка — сальхов, лутц и тулуп (в каскаде с тройным сальховом) и набрала за произвольную программу 171,21 балла, а в сумме — 248,63. Это позволило ей уверенно занять первое место.

Второй стала другая ученица Евгения Плющенко Алена Косторная. Она не пыталась исполнить в прокате свой фирменный тройной аксель, исполнив менее рискованный набор прыжков, и получила за произвольную программу 148,16 балла, а в сумме — 226,31.

Третье место заняла фигуристка из группы Этери Тутберидзе Майя Хромых. Она упала с попытки четверного сальхова и допустила еще одну ошибку на приземлении с тройного флипа, но справилась с остальными элементами. Девушка набрала за прокат 135,83 балла, а в сумме — 212,72.