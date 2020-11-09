Лопырева заступилась за Дзюбу
Российская модель Виктория Лопырева на своей странице в Instagram заступилась за игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
По словам модели, Дзюба ее хороший друг и всегда помогает ей в благотворительных проектах. Лопырева отмечает, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (3:1) игрок доказал, что является настоящим капитаном сборной России.
«Почему в истории с Артемом людей волнует содержание видео, а не образ утечки? Хоть кого-то в России волнует тема Privacy?» — написала она.
Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок «Зенита» занимался мастурбацией.
Ранее Дмитрий Маликов опубликовал картинку с надписью «Я/мы Артем Дзюба».
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Не хайпа ради, а поддержки для. Изначально мне показалось, что самое лучшее, что можно сделать, чтобы поддержать #артемдзюба - просто не обратить внимания, но у ярких людей все происходит ярко ��, поэтому пишу (только ленивый сегодня не обратился за комментарием ����♀️). Один мой друг, известный специалист по социальным сетям, говорит, что есть только один способ не увидеть свои «голые» фотографии в Интернете - не фотографироваться «голыми». История, которая приключилась с Артемом, именно про цифровую гигиену. Мы храним в телефоне пароли от карт, секретные бизнес-планы и личную переписку. Взламывают всё и вся, может быть помните, когда-то и мой аккаунт в Инстаграмм стал жертвой мошенников. Артём хороший друг, живой, яркий, всегда помогает в благотворительных проектах и сегодня он доказал, что он настоящий капитан @teamrussia, самым лучшим образом... на футбольном поле! ����⚽️P.S. Фото, кстати, с лучшего чемпионата мира по футболу в истории FIFA, вы же помните, кто забил три мяча за нашу сборную в том матче? �� P.S. 2: Почему в истории с Артемом происходит так, что людей волнует содержание видео, а не то каким образом произошла его утечка? Какое значение на государственном уровне придается Privacy? И хоть кого-то у нас в стране эта тема волнует? #shithappens