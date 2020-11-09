Лопырева заступилась за Дзюбу

Российская модель Виктория Лопырева на своей странице в Instagram заступилась за игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

По словам модели, Дзюба ее хороший друг и всегда помогает ей в благотворительных проектах. Лопырева отмечает, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (3:1) игрок доказал, что является настоящим капитаном сборной России.

«Почему в истории с Артемом людей волнует содержание видео, а не образ утечки? Хоть кого-то в России волнует тема Privacy?» — написала она.

Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок «Зенита» занимался мастурбацией.



Ранее Дмитрий Маликов опубликовал картинку с надписью «Я/мы Артем Дзюба».